Школьники из Ельца пообщались с экипажем Международной космической станции в прямом эфире

Школьная цифровая платформа и Госкорпорация Роскосмос провели конкурс, приуроченный ко Дню космонавтики. Победители приняли участие в прямом включении с экипажем Международной космической станции. Связь с МКС впервые велась с домашних компьютеров, что стало новым опытом и для Роскосмоса и для станции.

По условиям конкурса школьники должны были придумать вопросы для космонавтов, самые интересные из которых в итоге прозвучали в прямом эфире. Организаторы отобрали 10 лучших авторов. В число победителей вошли и елецкие школьники — ученики лицея № 5 Анастасия Щербакова, Елизавета Титова и Илья Шилов.

Из первых уст школьники узнали, как устроена жизнь на орбите, какую подготовку надо пройти, чтобы работать космонавтом, как выглядит северное сияние с борта МКС, что находится за пределами Вселенной и многое другое.