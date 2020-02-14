Школьница из Добринки написала очерк о прадеде и победила во Всероссийском конкурсе

Учащаяся лицея № 1 п. Добринка Юлия Жигулина под руководством наставника Татьяны Вячеславовны Князевой написала очерк о своем прадеде, участнике Великой Отечественной войны Владимире Терентьевиче Парамонове. Ее работа вошла в число победителей Всероссийского конкурса творческих работ «Дорога к обелиску».

3 июля прошлого года отмечалось 75-летие со дня освобождения Советской Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В Минске, столице современной Беларуси, а также в других городах бывшей советской республики прошли торжественные мероприятия, посвящённые этой великой дате. В Москве, в небе над Поклонной горой, прозвучали 24 артиллерийских залпа в честь освобождения братского народа от трёхлетнего ига оголтелых германских оккупантов. В боях за Белоруссию принимали участие отважные бойцы из всех республик бывшей могучей державы — СССР. Я бесконечно горжусь, что мой прадед, Парамонов Владимир Терентьевич, уроженец села Ольховка, внёс свою лепту в освобождение Белоруссии.

ОТ ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ — НА ФРОНТ

Владимир Терентьевич родился в 1906 году в крестьянской семье. После окончания двухгодичной церковно-приходской школы он получил в дар Похвальный лист и Евангелие. Октябрьская революция застала мальчика почти в двенадцатилетнем возрасте. Молодая Советская Республика столкнулась со сплошной неграмотностью, особенно в сёлах и деревнях. Большевики взяли курс на ликвидацию безграмотности в сельской местности. Мой прадед был по тем меркам образованным человеком, поэтому его назначили избачом. Избачами называли в то время деревенских культработников, которые заведовали избами-читальнями. Они устраивали громкие чтения собравшимся безграмотным крестьянам, учили их читать, писать. Будучи молодым человеком, Владимир с энтузиазмом взялся за порученное ему дело. Как радовался он, когда, казалось бы, безнадёжные, на первый взгляд, крестьяне начинали читать, писать, тянуться к знаниям. Местные власти заметили педагогические способности юноши и назначили его учителем начальных классов. Не одно поколение школьников в Ольховке замечательный педагог научил грамоте. Потом он, естественно, окончил специальные кратковременные курсы, организованные для учителей начальных классов. Так и продолжал бы мой прадед свой учительский труд, но в 1941 году грянула Великая Отечественная война и прервала привычную жизнь ольховцев. Прадеду в то время было уже 35 лет. У него давно образовалась семья. Кстати, со своей будущей женой, а моей прабабушкой Еленой Федоровной, он познакомился в избе-читальне. У них к началу войны было уже шестеро детей — один меньше другого. Самому старшему сыну было всего лишь 12 лет.

Повестки на фронт в село приходили ежедневно. Каждый день то на одном краю села, то на другом слышался надрывный женский плач. Солдаты из Ольховки уходили группами, их провожали все односельчане. Однако Владимира Терентьевича пока не трогали, чему рады были жена и орава детей. Только Парамонов, уважаемый в селе человек, педагог, чувствовал себя неловко перед односельчанами. Он рвался на фронт, зная, что наша армия сдаёт один город за другим. Прадед понимал, что жена останется одна, «сама сема», как говорили в селе, без кормильца, один на один с неимоверными трудностями и испытаниями. Но долг для мужчины был прежде всего. И вот через год после начала войны, в июне 1942 года, после неоднократных похождений втайне от жены в Хворостянский райвоенкомат Владимир Терентьевич попадает на фронт.

Потом не раз на фронте ему представлялась картина душераздирающего прощания с семьёй. Он с трудом оторвался от родных и пошёл вперёд, невольно оглянулся назад, а там, на обочине просёлочной дороги, стояла заплаканная и обезумевшая от горя жена с детьми и как бы механически махала ему рукой. Вся забота о них в одночасье легла на её хрупкие женские плечи.

Владимир был добрым и мирным человеком, ласковым и заботливым. Он очень любил детей, он очень любил жизнь. Всю жизнь он созидал, а не разрушал. «Мухи не обидит!» — так говорили о нём односельчане. Поэтому жене трудно было представить своего мужа с оружием в руках, убивающего хоть и фашиста, но человека. «Только уничтожать захватчиков и гнать с нашей территории!» — рассуждал прадед, зная о зверствах фашистов, которые не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей.

БОЛИ ОТ РАНЕНИЯ НЕ ЧУВСТВОВАЛ

Так как Парамонов был грамотным человеком, то его послали на курсы санинструкторов, которых так не хватало на фронте. К сожалению, на тот момент 40% женщин исполняли эти непростые обязанности. Санинструктор на войне был помощником фельдшера, а иногда и заменял его. Он должен был разыскивать на поле боя раненых, оказывать им первую доврачебную помощь, выносить их с поля боя и принимать меры к эвакуации. Кроме того, он должен был знать характер ранений, основные признаки травм, точно определять повреждения внутриполостных органов, а также иметь представление об отравлениях, ожогах, острых заболеваниях…

Овладев необходимыми медицинскими знаниями и навыками, новоиспечённый медик принимает участие в первом бою близ Сталинграда. Ожесточённый бой разгорелся морозным зимним днём. Советские войска пытались перейти в наступление. Это был 243-й артиллерийский полк, в составе которого Парамонов прошагал пол-Европы по тяжёлым дорогам войны. Однако немцы сопротивлялись отчаянно, бросив в надежде на победу многочисленные танки. В голове санинструктора стоял не прекращающийся ни на секунду шум. Неопытный боец бегал под орудийным свистом по полю сражения от одного раненого к другому и оказывал им первую помощь. Потери с нашей стороны были большие. Раненых было так много, что растерявшийся санинструктор не успевал и злился на себя. А пострадавшие солдаты кричали и звали медика к себе. А тот уже не ждал, когда затихнет артналёт, а старался перевязывать и выносить раненых во время обстрелов. Никогда Парамонов не забудет этот бой. Он дался ему нелегко: в этот же день боец был ранен и контужен. Вначале в горячке он даже не почувствовал ничего, ведь от контузии оглох на какое-то время. И только тогда, когда увидел окровавленную ногу, ощутил боль.

Находясь в госпитале, Парамонов рвался на передовую, постоянно убеждал докторов, что чувствует в себе необъятные силы, хотя контузия давала о себе знать.

А ДНЕПР БЫЛ ТАК ЖЕ ЧУДЕН…

Сталинградская битва, Курская дуга — это вехи его фронтового пути, вехи, предопределившие коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Красная Армия начала наступать. В составе своего стрелкового полка мой прадед принимает участие в освобождении Белоруссии.

Оказавшись в Белоруссии, Владимир Терентьевич впервые увидел во всём великолепии Днепр. Будучи учителем и довольно-таки сентиментальным человеком, мой прадед не мог не вспомнить нашего великого классика Н.В. Гоголя, воспевшего эту чудную реку. Хотя была война, педагог не мог не любоваться красотами этих мест. Болью в сердце отзывалось, когда он видел обезображенные войной берега реки. Сотни и тысячи воронок от снарядов портили первозданную красоту. Но Днепр был таким же чудным «при тихой погоде». К сожалению, тишина была обманчивой и непродолжительной. Она то и дело сменялась разрывами бомб и канонадой. Фашисты во что бы то ни стало старались удержаться на этом рубеже. В свою очередь, советские войска, сломив сопротивление врага, успешно развивали боевые действия и к сентябрю 1943 года заняли несколько плацдармов на правом берегу реки. Батальону, в котором воевал мой прадед, удалось даже переправиться на другой берег в районе деревни Семилучье. На этом противоположном песчаном берегу было неспокойно. Многократными атаками враг пытался овладеть захваченным плацдармом. Но горстка советских солдат всё-таки удерживала занятый пятачок. Было 4 ноября — день, который также запомнился Парамонову. Враг яростно атаковал. Советские солдаты поклялись бороться до последней капли крови, потому что накануне был великий праздник — 27-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Это воодушевляло наших воинов, поэтому отступать они не собирались. Время шло. Связь с тылом по каким-то причинам прервалась. Кончился фураж для лошадей, на исходе были продукты питания. Всё необходимое было там, на левом берегу. А оттуда тыловые службы обозно-вещевого снабжения уже продолжительное время не переправляли подкрепления. Наконец пришла долгожданная единственная лодка с боеприпасами. На ней решили переправить раненых и привезти с противоположного берега продукты, фураж и медикаменты. Сопровождал раненых мой прадед. Он отлично справился с поставленной задачей. Переправились благополучно, без происшествий. На левом берегу соорудили плот для сена, в ледяной воде под покровом ночи протянули канат и доставили фураж и продукты питания на вожделенный пятачок.

Сколько подобных поступков совершил Владимир Терентьевич во время войны! Но ни о каких наградах не думал. Он выполнял свой долг патриота и защитника Отечества. Это было и во время битвы за Днепр в августе-декабре 1943 года, и во время безуспешной зимней попытки 1943-1944 годов освободить Белоруссию, и во время операции «Багратион», названной в честь знаменитого русского полководца времён Отечественной войны 1812 года. «Багратион» — это крупномасштабная операция, проходившая в 2 этапа: с 23 июня по 4 июля 1944 года и с 5 июля по 29 августа 1944 года. Наши потери здесь были велики — более 178 тысяч. И раненых было около 600 тысяч человек. Большие потери были и с немецкой стороны.

В результате выдающейся операции «Багратион» была очищена от фашистской нечисти не только Белоруссия, но и восточная часть Польши, часть Прибалтики: Вильнюс и Литва. Красная Армия на этом этапе полностью разгромила германскую группу армий «Центр».

Конечно, я не застала прадеда в живых, так как он умер задолго до моего рождения, в 1984 году. Но моим старшим родственникам он неоднократно говорил о том, что длительные героические бои по освобождению Белоруссии были определяющими в его военной биографии.

СВЕДЕНИЙ О НАГРАДАХ НЕТ

С фронта прадед вернулся в конце 1945 года. После Белоруссии была в его фронтовой жизни Венгрия, затем Чехословакия, где он и встретил Победу. День был незабываемым, «со слезами на глазах», с алюминиевой кружкой спирта на донышке…

К сожалению, награды моего деда не сохранились. Так никто из родственников до сих пор и не знает, были ли они у него и какие. На мой взгляд, не может же быть такого, чтобы, имея за плечами такую фронтовую биографию, он их не имел. Я попыталась узнать о наградах на сайте «Подвиг народа». К сожалению, там нашла только двух Парамоновых Владимиров Терентьевичей, но в звании лейтенантов и 1923 года рождения. Прадед был рядовым и 1906 года рождения. Однако есть надежда на то, что сайт «Подвиг народа» ещё не окончательно заполнен сведениями о наградах. Он ещё формируется. Прадед всего год не дожил до 1985 года, когда всем участникам войны выдавали ордена «Отечественной войны». Будь жив, он получил бы орден 2 степени. Я считаю, что награды — это не главное. Главное, что фронтовик Парамонов Владимир Терентьевич достойно прожил свою жизнь. Он честно выполнял свой долг на фронте. Вернувшись с войны, добросовестно работал в овцеводческом колхозе «Дружба» заведующим током, кузнецом.

К концу своей жизни он работал писарем в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая расположена в селе Ольховка, помогал настоятелю храма, проводил церковные службы. Вместе с женой он воспитал прекрасных детей и внуков.

От прадеда осталась единственная фотография времен Великой Отечественной войны, которую мы бережно храним и передаем от поколения к поколению. Вместе с ней 9 Мая мы идем в колонне «Бессмертного полка».