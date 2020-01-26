Сиделка с «дипломом»

Соцработник Ирина Дулина, как и другие ее коллеги, теперь знает все об уходе за тяжелым больным. Этому ее научили на курсах в центре занятости.

В связи с увеличением пенсионного возраста срок выхода на заслуженный отдых у Ирины Дулиной из Березнеговатки несколько оттянулся. В ноябре ей исполнится 55 лет, но это не мешает женщине совершенствоваться в своей профессии. Ирина Дмитриевна – социальный работник, на попечении которой десять односельчан в возрасте от 70 до 84 лет. Так получилось, что нашей героине за свою жизнь пришлось освоить не одну специальность. Она знает на своем опыте, что жизнь всегда может повернуть так, когда придется все менять и начинать сначала. Но это не повод для отчаяния, а наоборот, возможность для развития, поиска себя.

— В молодости получила профессию техника-строителя, — рассказывает женщина, — по распределению попала в Березнеговатку. Сама родом из Эртиля, но вот уже 34 года живу в Добринском районе. Здесь вышла замуж, родились дети, а потом и внучек. Когда в колхозе возникла надобность в бухгалтерах, немного подучившись, заняла эту должность.

Социальный работник – еще одна моя профессия. Ухаживать за бабушками никогда не собиралась, а подвернулось место – и пошла. Теперь, имея за плечами 9 лет работы в социальной службе, точно могу сказать: если б мне сейчас предложили выбрать: бухгалтер или соцработник, я бы, не сомневаясь, оставила все как есть. Работу свою люблю.

Казалось бы, какие навыки нужны для того, чтобы ухаживать за пожилыми людьми? Помогай по хозяйству, выполняй поручения подопечных – дело не хитрое. Но это взгляд дилетанта. На самом деле хороший соцработник должен изучить основы права, коммуникативной культуры, социальной медицины, безопасности жизнедеятельности и психолого-педагогических знаний.

Руководство центра соцзащиты населения уделяет большое внимание подготовке кадров социальных работников. Заместитель директора ОБУ «Центр социальной защиты населения» по Добринскому району Оксана Ярославцева рассказывает, что все 82 социальных работника, ухаживающих за пожилыми, переобучены в соответствии с профстандартами. Это обязательное условие приема на работу. Далее – ежегодное прохождение курсов повышения квалификации по оказанию первой доврачебной помощи.

Вот и Ирине Дулиной пришлось немало поучиться на различных курсах, чтобы стать квалифицированным работником. Последние из них, которые центр занятости населения организовал для обучения навыкам ухода за тяжелыми больными, были для нее особенно интересными.

— Честно говоря, я даже немного огорчилась, когда учеба подошла к концу, — рассказывает И.Д. Дулина. – Каждое занятие было полезным, а преподаватели так доходчиво все объясняли. Теорию тут же закрепляли практикой. С помощью специального манекена нас учили оказывать первую медицинскую помощь, измерять давление, делать перевязку, правильно сажать, водить и транспортировать тяжелобольного. Важно, что полученные навыки могут пригодиться не только в работе, но и в повседневной жизни.

Какие программы реализует служба занятости, чтобы быть востребованными на рынке труда, мы рассказывали здесь.