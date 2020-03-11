Ситуация по коронавирусу в Добринском районе спокойная, но готовность полная

Как сообщили в ГУЗ «Добринская ЦРБ», в период со 2 по 8 марта в районе зарегистрировано 69 случаев заболевания ОРВИ, что на 47% ниже эпидпорога.

По возрастным категориям число заболевших распределилось следующим образом: от 0 до 2 лет — 5 человек (превышение эпидпорога на 20 %); от 3 до 6 лет — 12 (на 36% ниже эпидпорога); от 7 до 14 лет — 32 (на 31% ниже эпидпорога); взрослое население — 20 (на 62% ниже эпидпорога).

Также впервые был зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай гриппа В. Заболел ребенок дошкольного возраста.

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в больничной сети усилен противоэпидемический режим (обязательно ношение масок; проводится дополнительное кварцевание и дезинфекция помещений; прием пациентов с температурой ведется отдельно от других — они проходят через фильтр-боксы).

При подозрении на коронавирус заболевший с соблюдением всех мер безопасности будет направлен в областную инфекционную больницу, а контактировавшие с ним лица — в Грязинский обсерватор. Но пока, заверили медики, в нашем районе ситуация стабильна.