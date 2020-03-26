В регионе

Ситуация с коронавирусом в Липецкой области на 26 марта: новых больных не выявлено, четверо под подозрением

2 часа назад
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За минувшие сутки новых (лабораторно подтвержденных) случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.

Как говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, в Липецкой областной клинической инфекционной больнице находятся:

  • 2 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция»
  • 4 человека с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова – 14 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 766 человек прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

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