Ситуация с коронавирусом в Липецкой области на 26 марта: новых больных не выявлено, четверо под подозрением

За минувшие сутки новых (лабораторно подтвержденных) случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.

Как говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, в Липецкой областной клинической инфекционной больнице находятся:

2 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция»

4 человека с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова – 14 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 766 человек прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.