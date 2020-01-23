Служба занятости реализует программы, которые помогают быть востребованными на рынке труда

Новые профессии для старшего поколения

Учиться никогда не поздно – подтверждают известную истину сотрудники Добринского районного центра занятости и предлагают предпенсионерам повысить свою квалификацию или вовсе освоить новую профессию.

В рамках национального проекта «Демография» (федерального проекта «Старшее поколение») предусмотрено бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для граждан в возрасте от 50 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях, то есть уже имеющих работу, а также граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность и обратившихся в органы службы занятости.

Преимущества обучения:

* Повышение конкурентоспособности, востребованности на рынке труда.

* Овладение дополнительными навыками, умениями, знаниями и компетенциями.

* Получение квалификационного разряда, класса, категории в соответствии с профессией гражданина без изменения уровня образования.

* Освоение новой профессии.

Во время обучения предусмотрена компенсация расходов:

— стоимости проезда к месту обучения;

— на выплату суточных;

— по найму жилья.

Незанятым гражданам, ищущим работу, не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, предусмотрена выплата стипендии в размере 12 130 рублей.

Федеральный проект «Старшее поколение» начал действовать в 2019 году. За это время в нем приняли участие 18 жителей района. Это граждане, у которых пенсионный возраст наступает через пять лет: мужчины от 1961 года рождения и женщины – от 1964-го и младше.

Учились и те, кто имеет работу, и те, кто планирует трудоустроиться. Установка государства сегодня такова, чтобы гражданин как можно дольше сохранял трудовую активность.

— Для этого нужно быть конкурентоспособным, — рассказывает инспектор центра занятости Надежда Юрикова, – то есть идти в ногу со временем и не бояться овладевать новыми навыками. На это и нацелена наша программа.

К примеру, в прошлом году шесть социальных работников на базе центра занятости получили квалификацию «сиделка», теперь они могут профессионально ухаживать за тяжелобольными людьми. Все это может вполне пригодиться им в дальнейшей работе. То есть они на перспективу упрочили свое положение в профессии.

Еще 12 человек, не имевших работу до начала обучения, позже смогли трудоустроиться (за этим в течение года следят специалисты службы занятости).

Например, одна женщина выучилась на парикмахера, сейчас работает по договору, но планирует открыть свое дело. Шесть человек обучались по профессии «охранник». Среди них – одна женщина, которая позже устроилась на работу контролером.

Четверо добринцев обучались по программе повышения квалификации – осваивали работу с компьютером. И в результате тоже смогли найти работу.

Еще одна бывшая «ученица» службы занятости, углубленно изучив бухгалтерское дело (для этого ей даже пришлось ездить на учебу в Липецк), устроилась на работу в Санкт-Петербурге.

— Хотя мы и предлагаем им свои вакансии, — продолжает Надежда Юрикова, — но чаще после переобучения добринцы трудоустраиваются самостоятельно, потому что большинство целенаправленно учились для конкретного места работы.

Понятно, что взрослому, уже состоявшемуся человеку психологически бывает сложно решиться начать все заново. Мешает боязнь неудачи. Но потом, как показывает практика, люди признают, что не зря потратили время, осваивая новые знания.

Декретный отпуск – время подучиться

С 2020 года стартует программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми. Мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Изначально планировалось обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы категории ее участников были расширены. Теперь право пройти обучение получат также и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста.

Таким образом, бесплатное переобучение и дополнительное профессиональное образование будет организовано для женщин двух категорий:

— находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

— имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в службу занятости.

Преимущества обучения:

* Возобновление навыков в профессии и повышение квалификации для успешного возвращения к активной трудовой деятельности.

* Получение новой профессии.

* Возможность использования дистанционных образовательных технологий и электронное обучение.

Во время обучения предусмотрена выплата стипендии 12130 рублей незанятым женщинам.

Важно, что переобучение и повышение квалификации женщин с детьми будет способствовать повышению их конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, а также обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

По словам Надежды Юриковой, в нашем районе есть немало желающих воспользоваться данной программой. Так, в прошлом году мамы, находящиеся в декретном отпуске, получали дополнительное профессиональное образование по направлениям: «Пользователь ПЭВМ со знанием «1С: торговля и склад» и «Пользователь системы «1С: предприятие 8». И те, и другие затем могли работать бухгалтерамии, в сфере торговли.

При этом женщины уже имели средне-специальное или высшее образование, но без знания компьютера. То есть, находясь в отпуске по уходу за ребенком, молодые мамы решили не терять время и повысить свою компетентность. В прошлом году программой воспользовались 5 человек, а всего за три последних года – порядка 20 женщин в возрасте от 20 до 40 лет.

Для них составляется удобный график обучения, которое проводится дистанционно: женщины сами выбирают учиться дома или в компьютерном классе центра занятости, рассчитанном на 10 человек. Занятия проходят ежедневно, кроме выходных, по 2-3 часа. Курс обучения составляет полтора месяца и полностью оплачивается службой занятости.

Теперь в программу могут включиться и не работающие женщины, воспитывающие детей до семи лет. Им положена стипендия – 12130 рублей. Планируется, что программа начнет работать уже в феврале этого года.

К сведению

Центр занятости по плану готов принять в этом году на обучение 24 человека из числа граждан 50+, молодых мам – 21 человек.

Кстати, эти цифры значительно увеличились по сравнению с прошлым годом.

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