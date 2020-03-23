Собрали 30 мешков «подснежников». Нижнематренцы вышли на субботник

В этот день социальные работники, специалисты сельской администрации, культработники (всего 13 человек), взяв в руки мусорные мешки, вышли на уборку ул. Центральной в Нижней Матренке. По главной улице села активисты прошли по всей ее протяженности: от знака до знака. И «подснежников» собрали аж 30 мешков! Это пластиковые бутылки, обертки, пакеты и другой мусор, который небрежно разбрасывают не только местные жители, но и проезжающие через село гости. Все это наследие зимы поместили в контейнеры для сбора ТКО, которые были установлены ранее по всему селу.

По словам главы поселения Вадима Батышкина, неделей ранее на уборку возле памятника погибшим односельчанам в Ольховке также вышли социальные и культурные работники.

Жители начали приводить в порядок придомовую территорию. Впереди немало планов. Необходимо навести порядок на кладбищах, завезти туда песок, благоустроить пляж, другие улицы во всех населенных пунктах, провести побелку деревьев.

— Думаю, общими усилиями с жителями, — сказал В.В. Батышкин, — мы сделаем территорию поселения чистой.