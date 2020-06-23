Сорвать «джекпот». Добринские земледельцы готовятся к жатве

Не за горами — очередная страда. Максимум за месяц добринским хлеборобам предстоит обмолотить 66000 гектаров зерновых и бобовых культур. В эти дни колос активно наливается, предварительные виды на урожай — хорошие. Есть на полях и новинки селекции: озимый ячмень, люпин и голозерный овес. В первой декаде июля начнется жатва. В преддверие главного для селян события корреспондент «ДВ» своими глазам увидел состояние посевов в ряде сельхозпредприятий, а также оценил готовность к работе зерноприемных пунктов.

«ИОСИФ» НЕ ПОДВЕДЕТ

Сергей Киньшин из села Талицкий Чамлык — фермер со стажем. Агроном по образованию, он постоянно находится в производственном поиске. Десятого марта, без оглядки на критические стрелы со стороны коллег-сельхозников, первым в районе начал весенний сев. И не прогадал. Поле, где начались весенне-полевые работы, обещает весомую отдачу. Так же он смело апробирует на наших черноземах новые культуры, одной из которых стал озимый ячмень. Общепризнанно, что выращивать его выгоднее ярового, так как его урожайность выше, и созревает он быстрее. Но чтобы получить хороший урожай, нужно приложить немало усилий. Суперэлитные семена сорта «иосиф» легли в добринский чернозем осенью прошлого года. Сейчас, когда до начала уборки остались считанные дни, пятигектарный опытный участок выглядит на отлично. В узлах кущения — от восьми до двенадцати развитых шестирядных колосьев. В каждом в среднем по 72 полноценных зерна. При этом в обычном ячменном колосе — всего 25. Арифметические прикидки, думаю, здесь не уместны.

Как утверждают специалисты, озимый ячмень, посеянный осенью, дает уверенность хлеборобу в конечном результате. Озимые культуры гарантированно будут обеспечены влагой, при этом значительно разгружается «весенний день», высвобождая технику для полевых операций с культурами яровыми. Есть один минус у ячменя озимого: он не любит сильных морозов. Но если брать тот же «иосиф», то его узел кущения может переносить воздействия температур до минус четырнадцати градусов. А под снежным «одеялом» — и значительно ниже.

Вообще, как заметили многие аграрии, климат нашей местности постепенно сдвигается в сторону южного. Вот и абрикосы перестали вымерзать, и зерновые культуры, адаптированные к посеву в жарких широтах, все уверенней чувствуют себя на наших черноземах. Не случайно наши селяне постепенно начинают отдавать предпочтение семенам зерновых культур южной селекции, получая в итоге стабильно высокие урожаи.

Что касается Сергея Киньшина, то его планы на возделывание озимого ячменя — далеко идущие. Все зерно, собранное в этом году, он планирует отсортировать и засеять им не менее семидесяти гектаров. Тем более, что опыт возделывания этой культуры уже наработан. В качестве эксперимента для сева будут выбраны участки с разными предшественниками — сахарной свеклой и подсолнечником.

А пока на днях к нему на зерновой ток прибудет специализированная бригада для проведения газации складских помещений от амбарных вредителей. Семена «иосифа» должны получить радушный прием…

ДЖЕКПОТ ДЛЯ ГОРОХОВОЙ КАШИ

Стогектарное гороховое поле радует глаз. Цветение этой культуры завершается, а маленькие стручки-лодочки уже начинают наливаться. Пряморастущий горох сорта «джекпот» появился в севообороте фермера Василия Стрельникова ранней весной.

У фермера из Паршиновки Василия Стрельникова в этом году 100 гектаров гороха сорта «джекпот». На эту бобовую культуру он возлагает большие надежды.

Обмолот этой культуры, который планируют начать в первой декаде июля, наполнит закрома фермерского хозяйства зерном, богатым белком. Помимо этого, горох обладает уникальным свойством. На корнях каждого кустика — небольшие клубеньки. Это своеобразные накопители атмосферного азота, как в плодах, так и во всех частях растений. По окончании обмолота на этом месте себя комфортно будет чувствовать любая сельскохозяйственная культура. А пожнивные остатки от гороховой соломы дополнительно обогатят почву небольшой толикой органических удобрений.

Со сбытом выращенной продукции, уверен В. Стрельников, проблем не возникнет. Спрос на продовольственный горох из года в год весьма устойчив. Этому способствуют его высокие питательные свойства и простота выращивания.

— Такой у меня в этом году «джекпот», — с улыбкой резюмирует собеседник.

Как и все предусмотрительные люди, фермер не складывает яйца в одну корзину. Помимо гороха, возглавляемое им хозяйство успешно возделывает яровые зерновые культуры, озимую пшеницу, подсолнечник и сахарную свеклу.

ЕСЛИ ЗАВТРА СТРАДА

— Мы готовы к приему нового урожая, — твердо заявил заведующий током ООО «Битюг» Иван Быков, — как только последует команда руководителя, сразу запускаем оборудование. Пробную прокрутку уже провели. Все работает «как часы».

Машинист ЗАВа Юрий Какоткин и заведующий током ООО «Битюг» Иван Быков только что завершили прокрутку зерноочистительного оборудования. Ток к приему зерна готов.

В день местный ток может подрабатывать от 500 до 800 тонн зерновых культур и подсолнечника. Помимо этого, дизельная сушилка при неблагоприятных погодных условиях поможет удалить лишнюю влагу из зерна, обеспечив ему необходимые кондиции для хранения. Еще одна сушилка, на природном газе, будет заниматься с кукурузой.

Во время жатвы-2020 на току «Битюга» будут работать два машиниста ЗАВов, а также двое рабочих, обслуживающих дизельную сушилку. Два водителя на автомобилях займутся перевалкой зерна. К общему количеству добавятся кладовщики и охранники. На этом — всё. Времена женщин с деревянными лопатами возле зерновых буртов давно прошли. Все производственные процессы на току полностью механизированы.

А убирать в хозяйстве есть что. Гендиректор «Битюга» Иван Незнамов устроил нам небольшую экскурсию по полям. Ячмень и озимая пшеница радуют глаз. Стройные ряды кукурузы и подсолнечника. Новосел наших черноземов, голозерный овес, тоже набирает силу в колосья.

— Все дело в применении жидких удобрений, — пояснил Незнамов, — как только перешли на КАС, а эту смесь мы вносили под корень растений при помощи широкозахватных инъекторов, результат не заставил себя ждать. Если говорить про голозерный овес, то эту культуру мы посеяли исключительно для сбалансированного меню молодняка крупного рогатого скота.

Ежедневный мониторинг ситуации на полях — одно из важных дел, которому ежедневно уделяет часть рабочего времени глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий. Вопрос обеспечения продовольственной безопасности муниципалитета, области и страны, никто не снимал с повестки дня.

— Все зерноприемные пункты района готовы к началу сезона, — отметил он, — новый хлеб и встретим, и подработаем, и отсортируем. Восемнадцать автономных сушилок выручат селян в случае затяжных осадков. Зерноуборочные комбайны ожидают выхода в поле. Часть самоходной техники прибудет на помощь в район из южных регионов, предварительные договоры о сотрудничестве уже заключены. Новая страда — новые надежды. Дай Бог, чтобы они в полной мере оправдали наши ожидания…