Составлен перечень пострадавших в период самоизоляции предприятий области для оказания им дополнительных мер поддержки

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел экстренное заседание Оперативного штаба по устойчивому развитию экономики региона в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Руководитель области поручил проанализировать предварительное число получателей. Накануне Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплаты сотрудникам за двухмесячный период в размере 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника.

Совместно с налоговыми органами и региональной инспекцией по труду, экономическим блоком составлена база предприятий, которые могут рассчитывать на выплаты. Сейчас федеральному перечню пострадавших отраслей соответствует 8940 организаций сферы малого и среднего бизнеса в Липецкой области. Наибольшее их количество – свыше 5 тысяч – занимается автоперевозками. 1,7 тысячи оказывают бытовые услуги населению, почти 900 работают в сфере общепита. В целом число сотрудников, которые получат выплаты, составляет почти 18,5 тысячи человек.

При этом количество предприятий может увеличиться в случае анонсированного включения в перечень пострадавших отраслей еще и организаций сферы торговли непродовольственными товарами, деятельность которых в значительной мере ограниченна в связи с распространением коронавируса. В Липецкой области это дополнительно около 4 тысячи субъектов и 8,5 тысячи работников. Ранее Игорь Артамонов специальным распоряжением внес сферу торговли непродовольственными товарами в региональный список пострадавших отраслей.

Руководитель области отмечает, что формирование дополнительных мер поддержки предпринимателям стало в том числе реакцией на многочисленные обращения представителей малого бизнеса на специальную горячую линию.