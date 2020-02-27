Состояние воздуха в Липецке будет отслеживаться с помощью мобильной лаборатории

Передвижной экологический пост будет следить за качеством воздуха в областном центре. Мобильная лаборатория приобретена в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Современное оборудование передвижного экологического поста позволяет проверять состояние воздуха по 27 показателям. Результаты в онлайн-режиме предаются в Росприроднадзор.

«Мы в режиме реального времени видим отклонения от норм, и какие загрязняющие вещества превалируют. Подобные комплексы хорошее подспорье для более эффективной и результативной работы. В частности, их использование позволит нам быстрее реагировать, и привлекать к ответственности предприятия, которые загрязняют воздух», – подчеркнул руководитель Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзра Алексей Карякин.

Мобильная лаборатория определяет в воздухе концентрацию аммиака, сероводорода, пыли, оксидов углерода и азота, диоксидов азота и серы. Установленное оборудование также позволяет брать пробы воздуха для анализа в стационарной лаборатории на наличие фенола, формальдегида, фторида водорода, нафталина, тяжёлых металлов и других веществ. Встроенная метеостанция измеряет атмосферное давление, относительную влажность, температуру воздуха, скорость и направление ветра.

Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется на территории региона с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология». Итоги работы по выполнению мероприятий в рамках проекта обсудили участники совещания, которое состоялось в администрации региона. Было отмечено, что Липецке удалось более чем на 2% снизить выбросы загрязняющих веществ, произведено более 50 тысяч измерений качества воздуха, закуплено 169 автобусов класса ЕВРО-5, подписаны соглашения с крупнейшими предприятиями региона – ПАО «НЛМК», ПАО «Квадра-Липецкая генерация» и АО «Липецкцемент».

В 2020 году в Липецкой области будет продолжена работа по снижению выбросов и созданию комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды.