Сотрудники ДПС проведут рейд в рамках мероприятия «Внимание — каникулы!»

В связи с грядущими новогодними праздниками на территории Добринского района с 23 декабря 2019 по 10 января 2020 года проводится профилактическое мероприятие «Внимание — каникулы!».

В ходе рейда сотрудники ДПС будут проводить с водителями профилактические беседы и следить за соблюдением правил дорожного движения при перевозке детей-пассажиров в салоне автомобиля с помощью ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Сотрудники ОГИБДД просят родителей разъяснять своим детям правила безопасного поведения на улице и проезжей части, а водителей — быть более внимательными при проезде мимо общеобразовательных учреждений. Не забывайте о том, что в темное время суток пешеходы должны иметь на своей одежде светоотражающие элементы.