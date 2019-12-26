Сотрудники ГИБДД получили ключи от новых автомобилей ДПС

Церемония вручения ключей от новых автомобилей ДПС состоялась сегодня на площади Ленина — Соборная. 31 автомобиль «Шкода Октавиа» передан подразделениям ГИБДД региона. Машины приобретены в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для несения службы: радаром, навигатором и портативным компьютером, который обеспечит доступ к базе данных ДПС.

Ключи сотрудникам ГИБДД вручили региона Игорь Артамонов и начальник УМВД РФ по Липецкой области Олег Латунов.

«Это значимое событие для области. Такое количество новых автомобилей с современным оснащением впервые поступили в регион. Теперь сотрудники ДПС, которые обеспечивают безопасность на дорогах, будут нести службу в комфортных условиях», — отметил Игорь Артамонов.