Социальная поддержка семей с детьми – на постоянном контроле администрации Липецкой области

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина 28 марта 2020 года на внеочередной сессии областного Совета депутатов принят законопроект, внесенный главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым, в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области.

Указанным законопроектом предусматривается пролонгация до 1 октября 2020 года выплаты пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Указанные выплаты на новый срок будут предоставляться на основании ранее предоставленных сведений, то есть не требуется предоставления справок о доходах на новый период.

Как сообщили в облсовете, в настоящее время в Государственную Думу РФ внесен и в ближайшее время будет рассмотрен законопроект, предусматривающий пролонгацию ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка на новый период без предоставления сведений от граждан.

Администрация Липецкой области осуществляет тесное взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам социальной поддержки семей с детьми и держит на постоянном контроле своевременное принятие нормативных правовых актов.