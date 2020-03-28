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Социальная поддержка семей с детьми – на постоянном контроле администрации Липецкой области

2 часа назад
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Во исполнение поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина 28 марта 2020 года на внеочередной сессии областного Совета депутатов принят законопроект, внесенный главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым, в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области.

Указанным законопроектом предусматривается пролонгация до 1 октября 2020 года выплаты пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Указанные выплаты на новый срок будут предоставляться на основании ранее предоставленных сведений, то есть не требуется предоставления справок о доходах на новый период.

Как сообщили в облсовете, в настоящее время в Государственную Думу РФ внесен и в ближайшее время будет рассмотрен законопроект, предусматривающий пролонгацию ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка на новый период без предоставления сведений от граждан.

Администрация Липецкой области осуществляет тесное взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам социальной поддержки семей с детьми и держит на постоянном контроле своевременное принятие нормативных правовых актов.

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