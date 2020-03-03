Социально ориентированные НКО могут подать заявку на конкурс по выдаче субсидий

Конкурс на получение субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации проектов, направленных на развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью, стартовал в Липецкой области.

Заявки на участие принимаются в управлении молодежной политики Липецкой области до 20 марта включительно. Всего на эти цели областным бюджетом предусмотрено 3,185 млн рублей. Срок реализации проектов – с мая по декабрь 2020 года.

Субсидии предоставляются организациям на реализацию проектов в соответствии с приоритетными направлениями. В их число входят вовлечение детей и молодежи в занятия творческой деятельностью, спортом, приобщение к здоровому образу жизни, популяризация культуры безопасности в молодежной среде, формирование российской идентичности и единства российской нации среди детей и молодежи, выявление и поддержка обладающей лидерскими качествами, инициативной и талантливой молодежи.

Принять участие в конкурсе могут социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся юридическими лицами. Важными критериями при отборе лучших инициатив станут опыт проведения подобных проектов, их реалистичность и обоснованность, наличие профессиональной команды для реализации мероприятий в рамках проектов.