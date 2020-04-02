Социальные пенсии выросли с 1 апреля

С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 6,1%. Также увеличатся размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.

В итоге индексация коснется более 35 тысяч пенсионеров Липецкой области, из которых 22832 человека – получатели социальных пенсий. Средний размер социальной пенсии в Липецкой области после повышения составит 8 985 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 13 455 рублей.

Напомним, что социальные пенсии по старости назначаются, если у человека нет страхового стажа и пенсионных коэффициентов или их недостаточно для назначения страховой пенсии (если человек официально нигде не работал или работал очень мало).

По новому пенсионному законодательству возраст выхода на пенсию по старости повышен на 5 лет, теперь женщины имеют право на социальную пенсию с 65 лет, мужчины — с 70 лет. Повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно, с учетом переходного периода в 2019-2028 годах. В 2020 году на социальную пенсию по старости смогут выйти женщины 61 год 6 месяцев, мужчины – 66 лет и 6 месяцев.

К получателям пенсии по государственному пенсионному обеспечению относятся: военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, члены их семей, а также граждане, пострадавшие в результате техногенных или радиационных катастроф и члены их семей. Увеличение пенсионных выплат затронет участников Великой Отечественной войны и обладателей награды «Жителю блокадного Ленинграда».