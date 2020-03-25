Социальные работники вместе с волонтерами позаботятся о пожилых людях во время карантина

Сотрудники территориальных центров социальной защиты населения вместе с волонтерами помогут пожилым жителям региона во время карантина по коронавирусу. Людям старше 60 лет рекомендовано оставаться дома и избегать мест массового скопления людей. Поэтому тем, кто решит самоизолироваться, волонтеры сами привезут все необходимое – продукты, лекарства. При необходимости помогут и выгулять домашнего питомца.

Работники центров социальной защиты продолжают посещение своих подопечных, находящихся на надомном обслуживании. Таких в Липецкой области 15 тысяч человек. Это пожилые люди, инвалиды, они особенно подвержены различным вирусным инфекциям. Особое внимание направлено на строжайшее соблюдение профилактических мер.

Сотрудники системы соцзащиты Липецкой области имеют большой опыт в организации добровольческой помощи пожилым. Так, уже не первый год в регионе проводятся подворовые обходы граждан старшего возраста, направленные на повышение качества жизни пожилых, выявление нуждаемости в социальном обслуживании и медицинской помощи. Проводят их соцработники совместно с медиками и волонтерами.

«Задача органов власти – окружить заботой представителей старшего поколения, обеспечить им необходимую медицинскую помощь, всемерную поддержку и внимание», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.