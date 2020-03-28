Социальные выплаты на питание школьников временно будут перечислять родителям, а не школам

Социальные выплаты на питание школьников и учащихся техникумов и училищ будут временно перечисляться на лицевые счета родителей, а не в учебные учреждения. Такая мера будет действовать на время дистанционного обучения.

Соответствующий законопроект рассмотрели и одобрили сегодня на внеочередной сессии депутаты облсовета.

Чтобы получить выплаты родители должны подать соответствующее заявление в образовательную организацию любым доступным способом. В обращение указывается фамилия, имя и отечество ребенка, находящегося на дистанционном обучении, и номер счета получателя денежной выплаты.

Размер выплат зависит от категории учащихся. На одного школьника выплачивается 20 рублей в расчете на один учебный день. На детей из многодетных семей – 40 рублей. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. Социальные выплаты на питание учащихся учреждений профобразования составляют 40 рублей в день. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. При начислении выплат каникулы и выходные не учитываются.