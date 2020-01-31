Соцконтракт. Что же это такое?

Что следует знать и куда обращаться, чтобы получить поддержку от государства тем, кто хочет найти работу, переобучиться или открыть свое дело

Президент Владимир Путин предложил шире использовать возможности социальных контрактов для борьбы с бедностью. Государственная социальная помощь должна прийти к тем, кто не сидит сложа руки, а предпринимает конкретные меры для улучшения благосостояния своей семьи.

НАША СПРАВКА

Данная программа действует еще с 2014 года. В 2019-ом ею воспользовались 17 семей, а за весь период — 67.

Добринцы брали деньги на развитие сельского хозяйства: для приобретения теплиц, мотоблоков, домашней живности.

Павел Новиков.

Павел НОВИКОВ, директор ОБУ «ЦСЗН по Добринскому району» рассказал нашим читателям о том, кому и на что могут дать деньги.

Что такое социальный контракт?

Социальный контракт — соглашение, которое заключено между гражданином и учреждением социальной защиты населения по месту жительства гражданина. Учреждение обязуется оказать гражданину помощь, а гражданин — реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.

Кто может воспользоваться социальным контрактом?

Малоимущие семьи или одиноко проживающие, имеющие гражданство России и проживающие на территории Липецкой области.

По каким направлениям можно заключить социальный контракт?

Поиск работы и трудоустройство. Размер помощи — ежемесячная выплата в сумме 10515 рублей (назначается на время от 3-х месяцев). Прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также прохождения стажировки. Размер помощи — единовременная выплата до 30 тысяч или ежемесячная выплата в сумме 10515 рублей. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Сумма выплат до 250 тысяч рублей.

По данному направлению не могут заключить контракт семьи, в составе которых уже есть ИП и/или получившие выплаты на организацию собственного дела и/или за созданные рабочие места для трудоустройства безработных в рамках реализации государственных программ. Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. Помощь предоставляется с учетом критериев адресности и нуждаемости. Они включают в себя требования к занятости и имуществу гражданина и членов его семьи. По данному направлению заключить контракт могут только работающие. Неработающие граждане могут заключить контракт, если они:

— получают страховую пенсию по старости и (или) инвалидности;

— лечатся не менее 2 месяцев (непрерывно);

— зарегистрированы в качестве безработного;

— ухаживают за инвалидом 1 группы или престарелым и получают компенсацию;

— ухаживают за ребенком до 3 лет;

— учатся очно (до 23 лет).

В семье, заключающей контракт, не должно быть индивидуальных предпринимателей.

У гражданина, заключающего контракт по данному направлению, или членов его семьи не должно быть движимого, недвижимого имущества за исключением:

жилого помещения, площадью не более 54 кв.м. на одного члена семьи в сельской местности;

жилого помещения, здания, сооружения, незавершенного строительства на земельных участках, предоставленных многодетным;

земли, неразрывно связанной с жилым домом, и (или) земли для индивидуального жилищного строительства, предоставленной многодетным, либо земельных долей в праве общей собственности на участки земель с/х назначения;

земли площадью 600 и менее кв. метров, предоставленной для ведения садоводства или огородничества;

одного автомобиля мощностью до 120 л.с., для многодетных и инвалидов два автомобиля мощностью до 120 л.с.

Сумма выплат ежемесячно — 10515 рублей на срок от 3 месяцев до года.

Выплаты могут быть использованы исключительно на выполнение обязанностей по социальному контракту

К СВЕДЕНИЮ

С нового года в нашей области размер государственной социальной помощи на основании социального контракта увеличился в несколько раз.

Как заключить социальный контракт?

1. Обращение в центр социальной защиты по Добринскому району с пакетом документов:

заявление;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

справки о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения;

документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и членов его семьи,

документ, удостоверяющий личность лиц старше 14 лет, указанных в качестве членов семьи.

2. Проведение собеседования.

3. Проведение обследования материально-бытовых условий.

4. Составление программы социальной адаптации.

5. Передача документов в межведомственную комиссию.

6. Принятие комиссией решения о предоставлении помощи на основании социального контракта или об отказе.

Более подробную информацию можно получить в центре социальной защиты населения по Добринскому району по адресу: п. Добринка, ул. Советская 27. Телефон для справок: 8 (47462) 2-10-35.

Анатолий Олесик.

Анатолий Филиппович Олесик,

директор Добринского районного центра занятости:

— Наша служба совместно с органами соцзащиты подключилась к реализации на практике поручений Президента по борьбе с бедностью. Сейчас мы работаем над базой данных о людях, которые ищут работу и признаны безработными. И уже определили из их числа четыре — пять кандидатур, которые могли бы поучаствовать в этой государственной программе.

Разъяснительную работу по социальным контрактам проводим у себя в центре занятости, а также для консультации наши специалисты готовы выехать в сельские поселения.

По вопросам профобучения и трудоустройства в рамках социального контракта можно звонить по телефону 2-30-01.

Олег Николаевич Малыхин,

заместитель главы районной администрации:

— В нашем районе создана рабочая группа для организации мероприятий по борьбе с бедностью во главе с руководителем муниципалитета Сергеем Петровичем Москворецким. Одно из важнейших направлений этой работы — заключение социальных контрактов с малоимущими гражданами для оказания им помощи в переобучении, трудоустройстве или открытии своего дела. На минувшей неделе прошло совещание, на которое были приглашены главы сельских поселений, представители центра занятости и социальной службы.

Сейчас поставлена задача: определить круг лиц, которые могут претендовать на заключение социального контракта, а уже затем вести с ними предметный разговор на эту тему.

Подготовила Ольга ФРОЛОВА.