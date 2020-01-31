Соцконтракт. Что же это такое?

Президент Владимир Путин предложил шире использовать возможности социальных контрактов для борьбы с бедностью. Государственная социальная помощь должна прийти к тем, кто не сидит сложа руки, а предпринимает конкретные меры для улучшения благосостояния своей семьи.
НАША СПРАВКА
Данная программа действует еще с 2014 года. В 2019-ом ею воспользовались 17 семей, а за весь период — 67.
Добринцы брали деньги на развитие сельского хозяйства: для приобретения теплиц, мотоблоков, домашней живности.
Павел НОВИКОВ, директор ОБУ «ЦСЗН по Добринскому району» рассказал нашим читателям о том, кому и на что могут дать деньги.
Что такое социальный контракт?
Социальный контракт — соглашение, которое заключено между гражданином и учреждением социальной защиты населения по месту жительства гражданина. Учреждение обязуется оказать гражданину помощь, а гражданин — реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
Кто может воспользоваться социальным контрактом?
Малоимущие семьи или одиноко проживающие, имеющие гражданство России и проживающие на территории Липецкой области.
По каким направлениям можно заключить социальный контракт?
- Поиск работы и трудоустройство. Размер помощи — ежемесячная выплата в сумме 10515 рублей (назначается на время от 3-х месяцев).
- Прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также прохождения стажировки. Размер помощи — единовременная выплата до 30 тысяч или ежемесячная выплата в сумме 10515 рублей.
- Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Сумма выплат до 250 тысяч рублей.
По данному направлению не могут заключить контракт семьи, в составе которых уже есть ИП и/или получившие выплаты на организацию собственного дела и/или за созданные рабочие места для трудоустройства безработных в рамках реализации государственных программ.
- Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. Помощь предоставляется с учетом критериев адресности и нуждаемости. Они включают в себя требования к занятости и имуществу гражданина и членов его семьи. По данному направлению заключить контракт могут только работающие. Неработающие граждане могут заключить контракт, если они:
— получают страховую пенсию по старости и (или) инвалидности;
— лечатся не менее 2 месяцев (непрерывно);
— зарегистрированы в качестве безработного;
— ухаживают за инвалидом 1 группы или престарелым и получают компенсацию;
— ухаживают за ребенком до 3 лет;
— учатся очно (до 23 лет).
В семье, заключающей контракт, не должно быть индивидуальных предпринимателей.
У гражданина, заключающего контракт по данному направлению, или членов его семьи не должно быть движимого, недвижимого имущества за исключением:
- жилого помещения, площадью не более 54 кв.м. на одного члена семьи в сельской местности;
- жилого помещения, здания, сооружения, незавершенного строительства на земельных участках, предоставленных многодетным;
- земли, неразрывно связанной с жилым домом, и (или) земли для индивидуального жилищного строительства, предоставленной многодетным, либо земельных долей в праве общей собственности на участки земель с/х назначения;
- земли площадью 600 и менее кв. метров, предоставленной для ведения садоводства или огородничества;
- одного автомобиля мощностью до 120 л.с., для многодетных и инвалидов два автомобиля мощностью до 120 л.с.
Сумма выплат ежемесячно — 10515 рублей на срок от 3 месяцев до года.
Выплаты могут быть использованы исключительно на выполнение обязанностей по социальному контракту
К СВЕДЕНИЮ
С нового года в нашей области размер государственной социальной помощи на основании социального контракта увеличился в несколько раз.
Как заключить социальный контракт?
1. Обращение в центр социальной защиты по Добринскому району с пакетом документов:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- справки о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения;
- документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и членов его семьи,
- документ, удостоверяющий личность лиц старше 14 лет, указанных в качестве членов семьи.
2. Проведение собеседования.
3. Проведение обследования материально-бытовых условий.
4. Составление программы социальной адаптации.
5. Передача документов в межведомственную комиссию.
6. Принятие комиссией решения о предоставлении помощи на основании социального контракта или об отказе.
Более подробную информацию можно получить в центре социальной защиты населения по Добринскому району по адресу: п. Добринка, ул. Советская 27. Телефон для справок: 8 (47462) 2-10-35.
Анатолий Филиппович Олесик,
директор Добринского районного центра занятости:
— Наша служба совместно с органами соцзащиты подключилась к реализации на практике поручений Президента по борьбе с бедностью. Сейчас мы работаем над базой данных о людях, которые ищут работу и признаны безработными. И уже определили из их числа четыре — пять кандидатур, которые могли бы поучаствовать в этой государственной программе.
Разъяснительную работу по социальным контрактам проводим у себя в центре занятости, а также для консультации наши специалисты готовы выехать в сельские поселения.
По вопросам профобучения и трудоустройства в рамках социального контракта можно звонить по телефону 2-30-01.
Олег Николаевич Малыхин,
заместитель главы районной администрации:
— В нашем районе создана рабочая группа для организации мероприятий по борьбе с бедностью во главе с руководителем муниципалитета Сергеем Петровичем Москворецким. Одно из важнейших направлений этой работы — заключение социальных контрактов с малоимущими гражданами для оказания им помощи в переобучении, трудоустройстве или открытии своего дела. На минувшей неделе прошло совещание, на которое были приглашены главы сельских поселений, представители центра занятости и социальной службы.
Сейчас поставлена задача: определить круг лиц, которые могут претендовать на заключение социального контракта, а уже затем вести с ними предметный разговор на эту тему.
Подготовила Ольга ФРОЛОВА.
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