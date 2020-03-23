Соцработники оберегают подопечных от коронавирусной инфекции

Центры социальной защиты населения усилили работу по профилактике коронавируса. Социальные работники уделяют особое внимание пожилым подопечным, которые наиболее уязвимы перед вирусными инфекциями.

Работники центров соцзащиты, оказывающие услуги на дому, прошли специальный инструктаж, познакомились с тем, как предупредить распространение заболевания и что делать в случае обнаружения симптомов инфекции у пожилого человека.

Соцработники регулярно измеряют температуру тела подопечных, беседуют о самочувствии пенсионеров. Все работают в одноразовых перчатках и в медицинских масках. Помимо обычных обязанностей заботятся о дезинфекции поверхностей в домах пенсионеров и о проветривании жилых помещений.

Как сообщили в региональном управлении социальной защиты населения, пожилым людям ежедневно напоминают о простых, но эффективных мерах сохранения здоровья: чаще мыть руки, стараться не посещать общественные места, избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, насморк). В случае недомогания пожилым рекомендуют не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом.

В ОБУ «Центр социальной защиты населения по Добринскому району» на социальном обслуживании на дому 800 человек. Рабочий день социального работника начинается с проведения профилактических мероприятий в отношении своих подопечных: каждое утро проводится термометрия, результаты которой фиксируются в журнале здоровья, жилое помещение проветривается, а также обрабатывается дезинфицирующими средствами. Каждый подопечный получил памятку о правилах личной гигиены ( часто и правильно мыть руки с мылом, мыть их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи; не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в организм и тд).

В целях предупреждения заноса инфекции в дом пожилого человека социальный работник оказывает услуги в маске, в одноразовых перчатках, предварительно померив температуру и сообщив о результатах заведующей отделением социального обслуживания на дому.

«Задача органов власти – окружить заботой представителей старшего поколения, обеспечить им необходимую медицинскую помощь, всемерную поддержку и внимание», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.