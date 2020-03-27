Соцработники продолжат посещать пожилых липчан в обычном режиме

Работники соцслужб будут приходить к своим подопечным по прежнему графику. Время посещений не изменится и для сиделок. Но отделения соцзащиты будут работать в режиме консультаций. Об этом LipetskMedia рассказал директор Центра соцзащиты населения по городу Липецку Владимир Бутов.

Жители не смогут прийти лично на прием, но можно будет решить проблему по телефону или через портал Госуслуг. Многие льготы будут продлены автоматически. Если же ситуация требует незамедлительного участия заявителя, то к нему домой прибудет мобильная группа. Владимир Бутов сообщил, что в распоряжении у соцработников есть переносное оборудование, с помощью которого можно сделать копию документов. Речь идет о льготах, заявления на которые можно подать в определенные дни, а не в течение месяца. Во всех остальных случаях липчан просят проявить понимание и перенести визит в отделения на более удачный период.

Что касается пожилых людей, пользующихся услугами соцработников, то к ним будут приходить как прежде – дважды в неделю. Однако режим посещения уже изменился и причина тому – противоэпидемические меры. Журналистам продемонстрировали, как обслуживают пожилую липчанку Нину Герасимовну Луневу. Соцработница, которая принесла ей продукты, в первую очередь вымыла руки, сняла верхнюю одежду, только затем прошла в зал. Пожилой женщине измерили температуру и давление, а после вымыли пол и все поверхности дезинфицирующим средством. За бабушкой ухаживает Оксана Гребенщикова, она призналась, что работы, конечно, прибавилось. Вместе с Ниной Герасимовной у нее 13 подопечных.

Начальник Правобержного отдела соцзащиты Валентина Бородина успокоила: в каникулы сиделки лежачих больных будут работать по прежнему графику, подопечных без внимания никто не оставит. При этом в Правобережном отделе уже начали получать заказы от пожилых людей, которые находятся на самоизоляции. Для таких посещений разработан отдельный алгоритм действий. Мобильная группа приходит по указанному адресу, ей хозяева выдают деньги на лекарства и продукты, которые необходимо купить. После того, как покупки доставят к двери, необходимо подписать акт выполненных работ. Сама услуга остается бесплатной. Как объяснили в соцзащите, в первую очередь они оказывают такую помощь инвалидам первой и второй группы. Остальным пожилым людям, желающим получить помощь, следует позвонить по горячему телефону 8-800-200-3411 Общероссийского народного фронта, который пришлет добровольцев.