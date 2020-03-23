Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в регионе обсудили члены рабочей группы

Итоги работы по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» на территории региона в 2019 году подведены на заседании рабочей группы, которое организовало и провело управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области.

В совещании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 21 вида регионального государственного контроля (надзора) и 9 видов федерального государственного контроля (надзора) по переданным полномочиям. «Качество и эффективность организации государственного контроля (надзора) на территории Липецкой области является одним из важных факторов, влияющим на инвестиционную привлекательность региона», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2019 году в рамках реализации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» на территории региона достигнуты запланированные значения целевых показателей. Идет активное формирование нормативной правовой базы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, внедрению риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора). Особое внимание уделяется профилактике нарушений обязательных требований. Деятельность контрольно-надзорных органов становится более открытой, вся информация размещается на специализированных сайтах этих органов в сети Интернет, регулярно проводятся обсуждения результатов правоприменительной практики по всем видам государственного контроля (надзора).

Актуальными являются вопросы цифровизации контрольно-надзорной деятельности. Липецкая область стала одним из участников пилотного проекта Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по внедрению государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности». Информационный ресурс ТОР КНД позволяет минимизировать количество документов, запрашиваемых у представителей бизнес-сообщества, осуществлять взаимодействие в том числе с федеральными структурами в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Руководитель управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области Анатолий Чичев отметил, что совершенствование контрольно-надзорной деятельности на территории региона, снижение избыточного давления на бизнес и исключение коррупциогенных факторов в применении норм действующего законодательства являются приоритетными направлениями в дальнейшей работе.