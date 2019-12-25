Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба прошло в Липецкой области

Под председательством главы региона Игоря Артамонова состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Липецкой области. В нём приняли участие члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба, главный федеральный инспектор в Липецкой области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители силовых и правоохранительных органов региона, заместители главы администрации области, руководители органов государственной власти области и местного самоуправления.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в Липецкой области в период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества.

«Особое внимание обращено на повышение антитеррористической защищённости мест проведения праздничных мероприятий и объектов с массовым пребыванием людей», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Также на заседании был заслушан доклад начальника управления информационной политики Липецкой области Натальи Калугиной о реализации мероприятий Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в 2019 году в сфере молодёжной политики.

Кроме того, участники заседания обсудили результаты деятельности антитеррористической комиссии в Липецкой области и антитеррористических комиссий в муниципалитетах в 2019 году и приоритетные задачи, стоящие перед ними в 2020 году.