Современные мастерские открылись в Липецком медицинском колледже

В Липецком медицинском колледже состоялось открытие современных мастерских. Начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков осмотрел учебные залы, оборудованные по стандартам Вордскиллс Россия. Они соответствуют компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ», «Фармацевтика», «Стоматология ортопедическая», «Лечебное дело».

На закупку оборудования потрачено 8 млн рублей: 5 млн составили средства федерального гранта, 1,5 млн рублей получены из областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Образование», еще 1,5 млн рублей – собственные средства колледжа.