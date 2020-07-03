«Союз ЮИД» признан одним из лучших некоммерческих объединений в области

Укрепление организационно-методической базы юидовского движения, координации совместной деятельности Госавтоинспекции, педагогического сообщества, всероссийского экспертного центра «Движение без опасности», направленные на совершенствование профилактической деятельности, обсуждались на ряде всероссийских вебинаров, в которых участвовали и липчане.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, одна из онлайн-встреч была посвящена вопросам организации работы и финансирования отрядов ЮИД. О липецком опыте работы собравшимся рассказал руководитель регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Юрий Овчинников. Трансляция вебинара на Липецк велась из областного Центра дополнительного образования, специализированного IT-куба.

Сегодня в регионе насчитывается более 9000 юных инспекторов, осваивающих основы дорожной безопасности на базе сотен образовательных организаций. Этот показатель один из самых высоких в стране. По итогам прошлогодней деятельности липецкая региональная организация «Союз ЮИД» признана одним из лучших некоммерческих объединений в области.

Интерес участников вебинара также вызвала информация о создании на базе ряда образовательных организаций учебных автогородков, где юные липчане получили возможность для изучения Правил дорожного движения. Липецкие участники вебинара ответили на многочисленные вопросы, посвященные повседневной работе. Участники всероссийского мероприятия отмечали, что опыт деятельности отрядов ЮИД в Липецкой области может быть полезен и в других регионах.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти.