Спасатели постреляли из пневматических винтовок

В районном тире п. Добринка прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди сотрудников пожарно-спасательных постов Добринского района.

Самым метким стрелком в этот день был признан Андрей Кузнецов из п. Петровский, он выбил 46 очков.

Второе и третье места остались за березнеговатскими спасателями: Михаилом Наумовым и Олегом Чернышовым (38 и 28 очков).

Четвертое место в соревнованиях занял Андрей Чудин (25 очков), а пятое — Сергей Киселев (20 очков). Оба они представляют ОПСП п. Петровский.