Спасатели призывают соблюдать требования противопожарной безопасности летом

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам напоминает, что на территории Липецкой области продолжает действовать особый противопожарный режим.

В данный период категорически запрещено разведение костров как на территории личных домовладений, так и на территориях общего пользования. Во избежание возникновения пожаров, а также негативных последствий от них, гражданам, руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и органам местного самоуправления необходимо постоянно проводить работу по очистке своих и прилегающих территорий от мусора, сухой и зелёной растительности.

За нарушение требований пожарной безопасности отделом надзорной деятельности с начала года к административной ответственности привлечено 12 граждан и пять глав сельских поселений.

Такой вопрос, как пожарная безопасность летом является серьезным и важным для каждого человека. В жаркое время года вероятность возникновения возгораний на природе и в жилом секторе возрастает, накладывая на людей дополнительные требования по аккуратности и внимательности к своим действиям. Банальная неосторожность становится причиной серьезных последствий, лесных пожаров, занимающих гектары территорий, гибели диких животных и граждан.

Отдых на природе, куски стекла или стеклянные предметы (срабатывающие как линза для солнечных лучей), недогоревший костер, окурок, брошенный на сухую траву – это оказывается причиной бедствий и проблем. Следуя правилам поведения в весенне-летнее время, вы спасаете себя, окружающих людей и природу от неприятностей.

Лето — время отпусков. Самый серьезный этап в году, когда проблема несанкционированных возгораний предельно актуальна. Температура окружающей среды достигает более 30 градусов на открытом солнце, пламя возникает легко и потушить его без спецсредств доступа к воде и песку оказывается нелегко.

Летний пожароопасный период отличается наличием у большинства людей отпусков, каникул, праздников на природе, что также накладывает свой отпечаток на ситуацию с возгораниями. В это время нужно проявлять особенную осторожность, внимательность и неуклонно следовать советам разумного поведения и соблюдению требований пожарной безопасности.