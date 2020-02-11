Специалисты районной администрации зафиксировали рост цен на некоторые виды хлеба и молоко

Специалисты администрации Добринского района провели очередной мониторинг розничных цен на отдельные виды социально-значимых продуктов питания.

В результате проверки ряда торговых предприятий было выявлено повышение цен на некоторые виды хлеба ржано-пшеничного на 10%, батон нарезной — на 10%, молоко — на 10% .

Самым дешевым по-прежнему остается хлеб «Липовский» производства «Лимак» г. Липецк и батон «Никулинский» г. Воронеж.

Причиной повышения цен на некоторые хлебобулочные и молочные продукты питания обусловлены увеличением отпускной цены производителями.

Это вызвано в первую очередь резким ростом цен на сырье. Так, по данным Центра агроаналитики Минсельхоза России в 2019 году из-за сокращения площади посевов валовый сбор ржи в РФ опустился до минимального уровня с 1965 года. Из-за дефицита сырья цены на рожь в ноябре 2019 года выросли на 43 % (до 8942 руб. за тонну) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В настоящее время отпускная цена на рожь превышает стоимость пшеницы. Поскольку цена хлеба в значительной степени зависит от стоимости сырья (на его долю приходится 43 % в структуре стоимости хлеба), повышение цен на рожь вынуждает производителей ржаного хлеба повысить цену на готовую продукцию, чтобы избежать банкротства.

Как сообщали ранее в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, АО «ЛИМАК» собирался поднять отпускную цену на хлеб ржаной и ржано-пшеничный в январе-феврале в диапазоне от 1,5% до 10% в зависимости от вида хлеба. Однако это не коснется социального сорта хлеба «Липовский», отпускную цену на который производитель повышать не будет.

«Обращаемся к предпринимателям и руководителям торговых предприятий: придерживаться социальной позиции при формировании розничных цен на продукты первой необходимости, поскольку справедливые цены в этих магазинах повысят конкурентоспособность, привлекут покупателей и обеспечат благодарность жителей района», — говорится в сообщении районной администрации.