Спортсмены из Липецкой области соревнуются в международном турнире «Московские звезды ушу – 2020»

Представители Липецкой области принимают участие в VI Международном турнире «Московские звезды ушу – 2020». Он проходит в столичном Дворце ушу.

Престижные соревнования собрали около 1000 спортсменов из России, Германии, Польши, Греции, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана, Египта, Туниса, Израиля и Индии. Это рекордное число участников за всю историю турнира.

Соревнования проходят в дисциплинах таолу, кунг-фу, юнчуньцюань, вин-чун, тайцзицюань, саньда и туйшоу. Липецкая сборная, представленная воспитанниками Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Федерации ушу Липецкой области, завоевала три золотые медали. Валерия Цандекова и Кира Телеганова стали победителями в таолу, Алина Кожемякина получила высшую награду в саньда.