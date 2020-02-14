Среднюю Матренку осветили светодиодные фонари

В начале января текущего года в истории Среднематрёнского поселения открыта яркая страница, причём в прямом смысле слова. В рамках муниципальной программы по модернизации сетей наружного освещения сельской администрации была выделена субсидия из областного бюджета в сумме 3 409 278 рублей (95%) на условиях софинансирования (5% денежных средств — из местного бюджета).

Установили на 13 улицах 137 светодиодных светильников мощностью 60 Ватт вместо 58 фонарей, ранее существовавших. Новые осветительные элементы значительно эффективнее прежних, у них ниже энергопотребление. Ночью светло, как днем.

Срок окупаемости данного мероприятия — до 5 лет. Установлено дополнительно 12 ШУНО (приборов учета). Протянули более 3225 м СИПа (самонесущего изолированного провода) на улицах Молодежной, Пролетарской и части улицы Мира. На всех остальных улицах — новая ЛЭП.

Среднематрёнское поселение теперь полностью электрифицировано новыми светодиодными светильниками.

Работа, выполненная компанией ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра»— «ЛИПЕЦКЭНЕРГО»), прошла экспертизу.