Срок предоставления декларации о доходах продлен на три месяца

Межрайонная ИФНС России по Липецкой области сообщает о продлении срока представления декларации о доходах за 2019 год на 3 месяца. Физическим лицам, получившим доход в прошедшем году, необходимо отчитаться о нем в срок до 30 июля 2020 года. При этом срок уплаты налога, исчисленного по декларации, не изменен. Налог на доходы физических лиц необходимо уплатить до 15 июля 2020 года.

В связи с недопущением распространения коронавируса Управление ФНС России по Липецкой области рекомендует предоставить декларацию бесконтактным способом:

через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,

почтовым отправлением с описью вложения,

по телекоммуникационным каналам связи.

Сэкономить время для подготовки декларации по форме 3-НДФЛ позволит программа «Декларация 2019», которая размещена на сайте ФНС России. Правильно заполнить декларацию поможет также видеоматериал «Заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ».

Заплатить исчисленный налог также можно дистанционно: на сайте ФНС с помощью сервисов «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Для граждан, предоставляющих декларацию только в целях получения налогового вычета, установленный срок подачи декларации не изменился. Предоставить декларацию можно в любое время в течение трех лет с момента осуществления соответствующих расходов.

Напоминаем, что обязанность по предоставлению декларации о доходах возникает у тех, кто продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал иной доход, с которого не был удержан налог на доходы физических лиц.