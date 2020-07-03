Срок уведомления работников о возможности перехода на электронные трудовые книжки продлен до 31 октября

Работодателям необходимо проинформировать своих работников о праве выбора формы трудовой книжки до 31 октября 2020 г. включительно. Прежний срок 30 июня был продлен в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме большинства российских компаний.

Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работодателю следует уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. К настоящему времени около 9,5 тысяч организаций Липецкой области направили в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности более 164 тысяч человек.

Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.