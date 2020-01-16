Срок замены лифтов продлен до 2025 года

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров в рамках всероссийского селекторного совещания обозначил важность продолжения ускоренной программы по замене лифтового оборудования, в которой участвует и Липецкая область. Регион одним из первых начал эту работу и проводит ее уже третий год.

Высокие темпы исполнения программы в нашем регионе неоднократно отмечались Минстроем РФ. В 2017-2019 годах в Липецкой области заменено 542 единицы лифтового оборудования. В 2020 году планируется к замене еще более 200 лифтов, сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Ранее, согласно Решению Комиссии Таможенного союза, все лифты, которые были введены в эксплуатацию до 15 февраля 2013 года и отработали назначенный срок службы, должны были быть заменены до 15 февраля 2020 года. Но в конце прошлого года вступило в силу Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии N 204, которое продлевает этот срок до 2025 года.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил важность жесткого контроля в этой сфере. «Главная задача областной власти – обеспечить безопасность жителей региона», – подчеркивает руководитель области.