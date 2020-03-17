Старейшей мастерице по плетению лаптей из Липецкой области исполнилось 90 лет

Старейшая мастерица из Липецкой области по плетению лаптей Мария Михайловна Сухова отметила знаменательную дату – 90 лет со дня рождения. Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, эта удивительная женщина владеет древним, очень редким для нынешнего времени ремеслом. Всю свою жизнь она плетет лыковые лапти. В суховских лапоточках «ходят» и в Воронеже, и в Москве, и в Липецкой области, и даже в Германии, добавили в управлении.

На днях в Добровском поселенческом Доме культуры с юбилеем ее поздравили представители власти и общественности.

«Забота о социальном и духовном благополучии пожилых жителей региона всегда была и остается первоочередной задачей региональной власти, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. — Наше глубокое уважение и благодарность – в повседневной помощи и поддержке людям старшего поколения, ветеранам войны. Мы должны сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый мирный день».

Мария Михайловна – труженик тыла, во время войны наравне со взрослыми трудилась в совхозе «Кривец», а по вечерам плела на продажу лапти, которые порой спасали всю семью от голода. Объект нематериального культурного наследия «Технология изготовления лыковых лаптей в селе Преображеновка Добровского района» давно уже стал народным достоянием. В 2013 году он внесен в региональный и федеральный реестры ОНКН.