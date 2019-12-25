Стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней

Проезд в общественном транспорте не подорожает. Начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев заверил, что тарифы с 1 января останутся прежними, сообщает «Липецкая газета».

В Липецке при оплате транспортной картой — 19 рублей, за наличные — 24 рубля. В Ельце — 17 рублей и 22 рубля соответственно. В городах Грязи, Данкове и Усмани — 15 и 19 рублей, в Лебедяни — 14 и 18 рублей, а в Чаплыгине — 13 и 17 рублей.

Заявления об увеличении стоимости за проезд и провоз багажа и расчетные материалы от перевозчиков поступили в ведомство в ноябре-декабре. Необходимость повысить тарифы они обосновывают ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20%, а также другими расходами, в том числе — на выполнение требований законодательства для обеспечения транспортной безопасности, обновление подвижного состава.

Специалисты управления потребительского рынка и ценовой политики региона проверяют, насколько предложения липецких перевозчиков экономически обоснованы. К февралю должны появиться данные, которые послужат основанием для принятия решения.

«Областная власть придает большое значение стабильной и надежной работе автотранспортных предприятий. Мы инвестируем значительные средства в качественно новый подвижной состав», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.