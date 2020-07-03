Строители восстановят спортзал в деревне Агарково Долгоруковского района

В деревне Агарково Свишенского сельсовета Долгоруковского района восстанавливают заброшенный спортзал. Он опустел после закрытия средней школы, сразу же было отключено отопление, со временем здание начало разрушаться. Для занятий спортом местным жителям оставался только уличный стадион. С просьбой восстановить спортзал жители обратились к главе сельсовета Гусену Герееву.

В 2019 году в здание провели газ, в 2020 начался ремонт. Закончена отделка стен, заменены трубы отопления, электропроводка, приводят в порядок пол для игровых видов спорта. Для любителей бильярда выделена специальная зона. Еще один плюс занятий спортом в крытом зале — доступность. Все расходы по его содержанию возьмет на себя сельская администрация.

Стоимость реконструкции составила более 500 тысяч рублей. Деньги выделило управление строительства и архитектуры Липецкой области. Не будет пустовать и стадион. Как только ограничения снимут , площадку приведут в порядок и откроют сезон активных занятий спортом.

«Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Совершенствование системы физического воспитания молодёжи, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям спортом – наша общая задача», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.