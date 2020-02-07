Строительство маслоэкстракционного завода в Ельце обсудили Игорь Артамонов и руководство группы «Черкизово»

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с руководством группы «Черкизово». Обсуждался ход реализации инвестиционных проектов в регионе. Одной из центральных тем стало строительство маслоэкстракционного завода (МЭЗ) в Елецком районе. Активная фаза строительства должна начаться весной этого года.

МЭЗ будет построен на территории особой экономической зоны «Елецпром», что позволит предприятию получить налоговые льготы и господдержку в виде субсидий на уплату процентов по банковским кредитам. Запуск МЭЗ запланирован на 2022 год. Общая мощность предприятия составит до 3 тыс. тонн в сутки. Инвестиции в проект оцениваются в 7,2 млрд рублей с учетом НДС. Реализация проекта позволит создать около 100 новых рабочих мест.

Среди других вопросов, которые обсуждались с Игорем Артамоновым, были планы «Черкизово» по строительству в регионе новых птицеводческих и свиноводческих предприятий. Их реализация может принести дополнительные 10 млрд рублей инвестиций и создать 350 рабочих мест. Глава Липецкой области и представители «Черкизово» особо отметили, что все эти проекты должны соответствовать самым высшим существующим экологическим стандартам. Также компания обязуется увеличить инвестиции в обеспечение экологической безопасности на действующих объектах «Черкизово» в регионе.