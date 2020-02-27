Строительство операционного блока онкологического диспансера планируют закончить в 2021 году

Заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов совместно с представителями регионального управления строительства и архитектуры проинспектировали ход работ на месте строящегося операционного блока ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер». Возведение объекта проходит в рамках национального проекта «Развитие здравоохранения Липецкой области». На эти цели было выделено 2,1 млрд рублей из бюджетов разных уровней.

Участники выездного рабочего совещания отметили, что сейчас на объекте активно работают люди и техника. Как рассказал подрядчик, поставка оборудования и материалов происходит своевременно. Рабочие утепляют фасад здания, монтируют тепловой узел и источники бесперебойного питания.

В 2019 году был выполнен большой объем работ: монтаж системы внутреннего водоснабжения и водоотведения, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, электроснабжения и освещения. Также были проведены строительные работы, выполнена архитектурная часть.

Операционный блок онкологического диспансера с отделением анестезиологии и реанимации будет предназначен для лечения онкологических заболеваний хирургическими методами в стационарных условиях. Огромную важность в функционировании блока будет иметь первичная диагностика. Строительство начато в прошлом году. В этом году оно продолжается. Завершение работ запланировано на 2021 год.