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Строительство спортивного комплекса «Катящиеся камни» планируют возобновить

49 минут назад
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Глава региона Игорь Артамонов провел выездное совещание на площадке строящего комплекса «Катящиеся камни» рядом с Молодежным парком Липецка. Представители областной и городской власти, архитекторы и строители посмотрели объекты недостроенного многофункционального спортивного комплекса. Его начали возводить в 2012 году, но в настоящий момент стройка остановлена. 

Участники совещания обсудили судьбу комплекса и его перепроектирование с целью оптимизации затрат. Изначальная концепция спортивного комплекса будет сохранена.

Предполагается, что в нем разместятся крытый футбольный манеж, 50-ти метровый плавательный бассейн, многофункциональный центр для занятий спортом, тренировочная ледовая арена. Предстоит экспертиза недостроенных объектов. Необходимо обследовать  фундаменты, железобетонные конструкции.

«Большие сложности с достройкой объекта. Нам досталось тяжелое наследство. Многие проекты устарели, конструкции требуют экспертизы. Но мы этот объект не бросим. Липчанам нужны современный спортивный центр, футбольный манеж, бассейн. Будем достраивать и решать все проблемные вопросы. Надеюсь, один из камней начнем возводить в этом году», — сказал Игорь Артамонов.

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