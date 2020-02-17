Строительство спортивного комплекса «Катящиеся камни» планируют возобновить

Глава региона Игорь Артамонов провел выездное совещание на площадке строящего комплекса «Катящиеся камни» рядом с Молодежным парком Липецка. Представители областной и городской власти, архитекторы и строители посмотрели объекты недостроенного многофункционального спортивного комплекса. Его начали возводить в 2012 году, но в настоящий момент стройка остановлена.

Участники совещания обсудили судьбу комплекса и его перепроектирование с целью оптимизации затрат. Изначальная концепция спортивного комплекса будет сохранена.

Предполагается, что в нем разместятся крытый футбольный манеж, 50-ти метровый плавательный бассейн, многофункциональный центр для занятий спортом, тренировочная ледовая арена. Предстоит экспертиза недостроенных объектов. Необходимо обследовать фундаменты, железобетонные конструкции.