Студенты ЛГТУ пообщаются с заместителями главы области

Студенты ЛГТУ встретятся с руководителями Липецкой области 30 и 31 января. «Диалог на равных» состоится в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клён» в Задонском районе. Здесь с 29 января по 1 февраля пройдет традиционная зимняя учёба студенческого актива, на которой соберутся более двухсот участников. Студенты пообщаются с заместителями главы администрации Липецкой области Анатолием Якутиным и Александром Рябченко.

Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» – это проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа Президента Российской Федерации.

Проект призван показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе независимо от места рождения и социального статуса молодого человека.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встречах со студентами часто делится своим личным опытом.