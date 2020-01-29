Студенты ЛГТУ пообщаются с заместителями главы области

Студенты ЛГТУ встретятся с руководителями Липецкой области 30 и 31 января. «Диалог на равных» состоится в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клён» в Задонском районе. Здесь с 29 января по 1 февраля пройдет традиционная зимняя учёба студенческого актива, на которой соберутся более двухсот участников. Студенты пообщаются с заместителями главы администрации Липецкой области Анатолием Якутиным и Александром Рябченко.
Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» – это проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа Президента Российской Федерации.
Проект призван показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе независимо от места рождения и социального статуса молодого человека.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встречах со студентами часто делится своим личным опытом.
«Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью», – считает Игорь Артамонов.
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