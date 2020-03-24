«Sucden» приобрела весь сахарный бизнес ГК «Трио»

Липецкая группа компаний «Трио» полностью выходит из сахарного бизнеса, передавая свою долю партнеру – французской компании Sucden. Об этом говорится в сообщении агентства бизнес информации ABIREG.

«Трио» и Sucden подписали юридически обязывающую документацию по консолидации 100% доли в капитале ООО «Агросервис». Эта компания владеет сахарным бизнесом и свеклосахарными активами на базе Елецкого сахарного завода. Теперь она полностью перейдет во владение Sucden. Для компании этот завод стал вторым в Липецкой области.

В «Трио» подчеркнули, что сделка поможет ГК сфокусироваться на развитии своей сельскохозяйственной базы, молочного животноводства и картофелеводства. Это является важным этапом в реализации стратегии холдинга по инвестированию «в другие привлекательные секторы российской экономики». Какие именно, в сообщении не раскрывается. Возможно, речь может идти не только о сельском хозяйстве.

Параметры сделки «Трио» и Sucden пока не известны. В начале прошлого года французский партнер в рамках слияния с липецким агрохолдингом получил контрольный пакет ООО «Агросервис», а именно 51,54% уставного капитала. Компания управляет девятью организациями агрохолдинга, в том числе и юридическим лицом Елецкого сахзавода ООО «Агроснабсахар», а также владеет ООО «Агрофирма Елецкий», ООО «Трио XXI», ООО «АФ им. Калинина». Сумма сделки «Трио» и Sucden составила 4,2 млрд рублей.

Группа Sucden работает в России с 1998 года. Помимо нового актива ей принадлежат Добринский (Липецкая область), Каменский (Пензенская область) и Тбилисский (Краснодарский край) сахарные заводы. По собственным данным, объем их переработки превышает 4,7 млн тонн свеклы в год, а объемы производства сахара – 710 тыс. тонн.