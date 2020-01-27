Сводный план тушения лесных пожаров на территории области проходит согласование

На основании планов тушения лесных пожаров, разработанных работниками областных казённых учреждений на территориях 10 лесничеств региона, управлением лесного хозяйства Липецкой области был сформирован проект Сводного плана тушения лесных пожаров на территории региона, для дальнейшего поэтапного согласования.

Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу согласовал представленный проект Сводного плана без замечаний. Для дальнейшего прохождения процедуры согласования проект направлен в ФБУ «Авиалесоохрана». В феврале проект Сводного плана тушения пожаров на территории Липецкой области будет предоставлен на согласование в Федеральное агентство лесного хозяйства.

Как сообщает региональное управление лесного хозяйства, за последние пять лет на территории лесного фонда Липецкой области не зарегистрировано ни одного лесного пожара.