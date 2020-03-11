Свыше 25 тысяч детей участвовали в региональной олимпиаде «Дорожная азбука»

Олимпиада «Дорожная азбука» прошла в Липецкой области в 15 раз в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и объединила более 25 тысяч детей. Организаторами массового школьного мероприятия выступают областная Госавтоинспекция, региональные управление образования и науки и Центр дополнительного образования.

Эрудиты дорожной безопасности в этом году впервые соревновались на базе областного Центра дополнительного образования. Прошедшие строгий отбор на внутришкольных и муниципальных этапах олимпиады юные жители региона приняли участие в финале. Из всех районов и городов прибыли около 200 школьников, представлявших 21 команду. В этом году было еще одно новшество — тестирование учащихся проводилось с 4 класса. Оно прошло на базе открытого в конце прошлого года инновационного образовательного проекта IT-куб. Здесь ребята могут заниматься современными разработками виртуальной и дополненной реальности, изучать основы программирования. Участники состязаний получили возможность познакомиться с новейшими достижениями современных технологий.

Олимпиадные тесты включали вопросы по Правилам дорожного движения, методике оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, истории Госавтоинспекции и ЮИДовского движения. Решить все задания требовалось за 20 минут! В подготовке к состязаниям использовались знания по предметам регионального компонента «Основы дорожной безопасности».

Значительное внимание в тестах уделялось таким факторам дорожного риска, как поведение на пешеходных переходах, соблюдение водителями скоростных режимов. При подведении итогов учитывались правильность ответов и затраченное время. Большинство участников Олимпиады справлялась с тестовыми вопросами в течение предусмотренного времени. Хорошо показали себя юные представители Ельца, Добровского, Задонского, Чаплыгинского, Долгоруковского, Лебедянского, Чаплыгинского, Елецкого, Измалковского, Хлевенского, Усманского районов и областного центра. Больше всего призеров – среди елецких школьников.

После завершения основных соревнований, для желающих проводилось тестирование на знание ПДД и экзаменационных билетов, предназначенных для подготовки водителей категории «А, А1, В, В1». В нем приняли участие несколько десятков человек. Восемь старшеклассников сдали тесты без ошибок за две минуты, победителем признана Алена Бабина из Хлевенского района, сумевшая правильно ответить на все вопросы за одну минуту двадцать секунд.

«За прошедшие годы профильная олимпиада «Дорожная азбука» сумела завоевать значительный авторитет у ребят и педагогов, – комментируя итоги областного финала, подчеркнул руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Панасович. – Подобные соревнования – отличный способ формирования у молодежи правового сознания и уважительного отношения к соблюдению Правил дорожного движения».