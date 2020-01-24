Талицкие дзюдоисты представили Добринский район на областных соревнованиях

18 января в липецком спортивном комплексе ГБУ ЛО «ОК СШОР» (бывший «Спартак») прошло первенство области по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2007 гг. р. В нем приняли участие более 200 спортсменов нашего региона. Победители соревнований вошли в сборную команды Липецкой области для участия в первенстве России.

Добринский район представляли ученики Талицкой средней школы из села Чамлык-Никольское. Виктория Красникова заняла 3 место в весовой категории свыше 63 кг и была награждена дипломом и бронзовой медалью. Кирилл Енин боролся в весовой категории до 66 кг, но выбыл из турнира, проиграв в первой схватке.

Тренер талицких дзюдоистов Сергей Соболев рассказал, что на соревнованиях его воспитанники получили необходимый опыт, а также стимул для совершенствования своей техники борьбы, укрепления выносливости и силы воли.