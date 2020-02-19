Тариф на проезд в общественном транспорте увеличен не будет

Глава региона Игорь Артамонов принял решение отказать перевозчикам в увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте. Это касается как городских, так и межмуниципальных перевозок.

Необходимость увеличения тарифов перевозчики обосновывали ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20%, дополнительными расходами на выполнение требований законодательства для обеспечения транспортной безопасности, а также необходимостью обновления подвижного состава и возникновения лизинговых платежей.

Перевозчики Липецка, Грязей, Ельца, Данкова, Лебедяни, Усмани, Чаплыгина предложили увеличить тарифы по муниципальным маршрутам на 20% — 30% или на пять рублей в среднем. По межмуниципальным маршрутам в пригородном и междугородном сообщениях было предложено повысить тарифы в среднем на 30 % за наличный расчет и при оплате по транспортной карте.

Предложения были рассмотрены на совещании у Игоря Артамонова. По его итогам глава региона принял решение сохранить действующие тарифы.

«Считаю, что к вопросу обоснования стоимости надо подходить комплексно. ГСМ и запчасти действительно дорожают. Но и качество оказываемых услуг должно повышаться. А с этим у нас проблемы. Жалоб приходит много. Особенно на коммерческих перевозчиков в Липецке. В этих условиях предложение поднять тариф даже на два рубля рассматривать не вижу смысла. Не говоря уже об изначальных пяти рублях», — отметил глава региона. ⠀

К этой теме можно вернуться после того, как произойдет перераспределение маршрутов между частниками и муниципальными компаниями. Самые загруженные направления должны обслуживать проверенные перевозчики. Также необходимо повысить уровень оказания услуг. Грязные автобусы, гонки на дорогах, неработающие терминалы должны исчезнуть, подчеркнул Игорь Артамонов.

У многих перевозчиков, обратившихся с заявлением о повышении тарифов, истекают сроки договоров на оказание перевозок. В ближайшее время возможно перераспределение маршрутной сети.

С июля 2020 года перевозки будут осуществляться на основе муниципальных или государственных контрактов, заключенных в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Выбор перевозчиков на все регулярные маршруты, перевозки по которым осуществляются по регулируемым тарифам, также будет проводиться по нормам законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.