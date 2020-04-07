Тепличные комплексы Липецкой области продолжают увеличивать сбор урожая, занимая лидирующие позиции в России

Липецкие аграрии с начала года собрали 35,9 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Это на 11 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату 2019-го, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Получено свыше 26 тысяч тонн огурцов, более 9,8 тысяч тонн томатов и 115 тонн баклажанов.

Сбор овощей ведут четыре тепличных комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. Общая площадь липецких теплиц с круглогодичным циклом выращивания в 2019-м увеличилась на 90 гектаров и достигла 200. С них в прошлом году было получено 109,8 тысячи тонн овощей. Это позволило региону занять лидирующие позиции в России.

Тепличные комплексы Липецкой области продолжают увеличивать свои мощности. В 2020-м введено в эксплуатацию 20 гектаров. До конца года планируется увеличить тепличные мощности еще на 42 гектара. Тогда общая площадь под теплицами составит более 260 гектаров.