ТМК: «Мы снова работаем в офисе!»

Дорогие друзья!!!

Спешим сообщить вам: мы снова РАБОТАЕМ В ОФИСЕ!!! МЫ РАБОТАЕМ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ ФИКСИРУЕМ ЦЕНЫ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА ОКНА, ТЕПЛИЦЫ В НАЛИЧИИ.

Также у нас предоставляется: услуга заключения договоров дистанционно. Вам не нужно идти в офис, ехать в общественном транспорте. Все сотрудники снабжены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

усилена служба поддержки и информирования клиентов по телефону горячей линии 8-800-555-93-25

Вы можете посетить наш офис. Мы соблюдаем все меры по защите населения в связи с угрозой распространения инфекции.

доставка заказных позиций без задержек и перебоев. Ждем Вас!!! Мы находимся по адресу: п. Добринка, ул. Октябрьская, д.32.

Тел. 8-930-160-49-09

Команда компании ТМК остается надежным партнером в этот непростой период времени

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