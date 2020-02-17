Торжества в честь Дня студенческих отрядов пройдут в региональном управлении молодёжной политики

День российских студенческих отрядов липецкая молодёжь отмечает 17 февраля. Торжества пройдут в конференц-зале регионального управления молодёжной политики. В программе – интеллектуальная игра, награждение ветеранов отрядного движения Липецкой области, фотовыставка и традиционная спевка.

Кроме того, в этот день делегация из 25 бойцов отряда «Сияние» примет участие во всероссийских мероприятиях на Поклонной горе в Москве, где будут подведены итоги патриотической акции «Снежный десант». Проект направлен на оказание шефской помощи пенсионерам и ветеранам, проживающим в районах и сельских поселениях.

На сегодняшний день в Липецкой области – 14 студенческих отрядов: педагогические, строительные, отряды проводников, сервисные, энергетические и оперативные. Всего в них задействовано более тысячи человек.

«Студенты липецких учебных заведений – целеустремлённые и талантливые, люди с активной позицией. Важно, чтобы они развивались и реализовывались. Будем их в этом поддерживать», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.