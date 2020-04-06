Транспортные компании предоставят автомобили предпринимателям области для доставки товаров населению

В Липецкой области будут работать транспортные компании, оказывающие услуги курьерской доставки товаров в период действия ограничительных мер.

13 предприятий, осуществляющие грузовые и легковые перевозки, готовы предоставить автомобили предпринимателям для доставки товаров населению. Владельцы непродовольственных магазинов приостановили свою деятельность. Теперь они смогут осуществить доставку своей продукции до потребителя. У продавцов, не имеющих свой транспорт, есть возможность не приостанавливать торговлю, а воспользоваться курьерским сервисом.

Перечень предприятий, готовых оказывать курьерскую доставку товаров во время ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, представлен в таблице.