В регионе

Транспортные компании предоставят автомобили предпринимателям области для доставки товаров населению

3 часа назад
6 посмотрели

В Липецкой области будут работать транспортные компании, оказывающие услуги курьерской доставки товаров в период действия ограничительных мер.

13 предприятий, осуществляющие грузовые и легковые перевозки, готовы предоставить автомобили предпринимателям для доставки товаров населению. Владельцы непродовольственных магазинов приостановили свою деятельность. Теперь они смогут осуществить доставку своей продукции до потребителя. У продавцов, не имеющих свой транспорт, есть возможность не приостанавливать торговлю, а воспользоваться курьерским сервисом.

Перечень предприятий, готовых оказывать курьерскую доставку товаров во время ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, представлен  в таблице.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Отправить ответ

  Подписка  
Уведомлять меня о