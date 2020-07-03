Три футбольные команды готовы представить Добринский район на областном уровне

Чемпионат Липецкой области по футболу пройдёт в двух дивизионах. Так решил президиум областной федерации самого популярного вида спорта. Об этом пишет Чемпионат48. Затянувшийся старт обусловлен пандемией коронавируса и последовавшими в связи с этим ограничениями. Вероятнее всего, турнир начнется уже через неделю, в следующие выходные.

Оба дивизиона будут представлены командами из Добринского района. В первом сыграет гранд регионального футбола — «Родник» из Паршиновки. Во втором — команда «Добринка» — этакий сплав опыта и молодости местного разлива, усиленный несколькими футболистами-легионерами из Мордово.

Что получаем в итоге на данный момент.

В сильнейшем, первом дивизионе, сыграют десять команд: «Родник» (Паршиновка), «Данков» (Данков), «Факел» (Конь-Колодезь, Хлевенский район), «Искра» (Волово), «ЛеМаЗ» (Лебедянь), «Елец-М» (Елец), «Силикатчик», «Меркурий», «Сокол» и «Металлург-М» (все — Липецк).

Второй дивизион разобьют на две группы. В первой готовы сразиться восемь дружин, во второй — семь. Пока в первой группе значатся «Лев Толстой», «Факел» (Тербуны), «Темп» (Доброе), «Маёвка» (Лавы, Елецкий район), «Газовик» (Красное), «Долгоруково», «Восход» (Измалково) и СШ № 12 (Липецк). Во второй — «Спартак» (Казинка), «Старт» (Задонск), «Становое», «Липецкий район», «Красная машина» (Липецк), «Авиатор» (Липецк) и «Добринка».

Готовятся к старту первенства области и футболисты в возрастной категории 50 лет и старше.

У них сезон откроется в середине июля. Для участия в турнире по миди-футболу (8х8 на половину поля) пока заявились семь команд: «Альтаир» (Добринка), «Дон» (Лебедянь), «Лев Толстой», «Ельчанин» (Елец), «Атлант» (Липецкий район), МЦМО и «Липчанин» (обе — Липецк).

Сейчас обсуждается структура турнира. Первый вариант — играть в два круга с разъездами, как в прошлом году. Второй — провести все матчи на одном поле в Липецке. Решающим станет желание самих команд.

А вот проведение ветеранского первенства в категории 40 лет и старше под большим вопросом. Причина — малое количество потенциальных участников.