Тружениц тыла из Елецкого дома-интерната поздравил с юбилеем Президент России

В Елецком доме-интернате с почётной миссией побывали представители центров социальной защиты населения по городу Ельцу и Измалковскому району. Они вручили труженицам тыла Надежде Ивановне Пироговой и Анне Егоровне Карцевой поздравления от Президента РФ Владимира Путина с 90-летием, подарки и цветы.

Судьбы женщин похожи: годы войны выпали на их взросление и приучили к труду и терпению. Обе жили в сельской местности и подростками помогали фронту посильной работой в колхозе. Анна Егоровна Карцева всю жизнь посвятила работе в родном селе. Надежда Ивановна Пирогова тоже трудилась разнорабочей, а позже – почтальоном. Много лет она приносила в дома жителей Измалковского района новости – с письмами и телеграммами, газетами и журналами. В Елецком доме-интернате труженицы тыла живут не первый год и обрели здесь заботу, тепло, общение.

«Забота о социальном и духовном благополучии пожилых жителей региона всегда была и остается первоочередной задачей региональной власти, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Наше глубокое уважение и благодарность – в повседневной помощи и поддержке людям старшего поколения, ветеранам войны. Мы должны сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый мирный день».